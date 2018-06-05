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Ученые научились выявлять смертельные болезни по курсору мыши

Вторник, 05 Июня 2018 09:45
Ученые научились выявлять смертельные болезни по курсору мыши Фото из открытых источников

Удивительный исследовательский проект, организованный корпорацией Microsoft и Университетом Дьюка в Северной Каролине, завершился разработкой онлайн-технологии, которую можно использовать для массовой диагностики нейродегенеративных болезней.

 

Специалисты, как сообщает издание The Wall Street Journal, научились диагностировать такие опаснейшие недуги, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, при помощи анализа поведения пользователей поисковика Bing.

 

"Дрожащий курсор мышки, неуверенная и в целом неспешная прокрутка страниц, поиск одной и той же информации — такие поведенческие особенности могут вызывать определенную тревогу у медиков. Современные интернет-технологии позволяют отслеживать такие вещи для огромного количества людей, поэтому диагностика нейродегенеративных и других связанных с когнитивными функциями мозга болезней может выйти на новый уровень", — рассказывают авторы проекта.

 

За восемнадцать месяцев, в течение которых длился проект, приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы обработали данные более тридцати миллионов жителей Соединенных Штатов Америки и выявили среди них около семи сотен человек, у которых может развиваться болезнь Паркинсона.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости болезнь Альцгеймера
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