Ученые научились выявлять смертельные болезни по курсору мыши

Удивительный исследовательский проект, организованный корпорацией Microsoft и Университетом Дьюка в Северной Каролине, завершился разработкой онлайн-технологии, которую можно использовать для массовой диагностики нейродегенеративных болезней.
Специалисты, как сообщает издание The Wall Street Journal, научились диагностировать такие опаснейшие недуги, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, при помощи анализа поведения пользователей поисковика Bing.
"Дрожащий курсор мышки, неуверенная и в целом неспешная прокрутка страниц, поиск одной и той же информации — такие поведенческие особенности могут вызывать определенную тревогу у медиков. Современные интернет-технологии позволяют отслеживать такие вещи для огромного количества людей, поэтому диагностика нейродегенеративных и других связанных с когнитивными функциями мозга болезней может выйти на новый уровень", — рассказывают авторы проекта.
За восемнадцать месяцев, в течение которых длился проект, приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы обработали данные более тридцати миллионов жителей Соединенных Штатов Америки и выявили среди них около семи сотен человек, у которых может развиваться болезнь Паркинсона.
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