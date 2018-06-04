Microsoft договорился о покупке крупного веб-сервиса GitHub‍

Новость о приобретении сервиса GitHub корпорацией Microsoft вызывает серьезную обеспокоенность у сторонников открытого программного обеспечения, однако специалисты, прокомментировавшие сделку, отмечают, что поводов для волнения нет — нынешнее руководство "Майкрософт" твердо придерживается политики дружбы с миром открытого ПО.
Слухи о том, что Microsoft может купить GitHub, появились в Сети уже некоторое время назад, и, судя по целому множеству утечек данных, являются правдивыми.
По данным аналитического агентства Bloomberg, Microsoft и GitHub уже достигли договоренностей по всем ключевым аспектам масштабной сделки, поэтому официальные заявления о ней будут сделаны в самой ближайшей перспективе. Возможно — уже сегодня.
GitHub, для тех, кто не в курсе — это самая крупная в мире платформа для публикации программного кода. Приобретение платформы корпорацией Microsoft, кстати, выглядит вполне логично — GitHub-репозиторий проекта VSCode, принадлежащего корпорации, является лидером по количеству присоединившихся разработчиков. Инсайдеры говорят, что в "Майкрософт" намерены уделять серьезное внимание развитию "ГитХаба", поэтому сообществу девелоперов не стоит волноваться о будущем проекта.
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