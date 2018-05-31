Американские ученые научились лечить рак мышьяком

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Американские ученые разработали инновационный метод лечения острого промиелоцитарного лейкоза, основанный на применении триоксида мышьяка. Ядовитое вещество, как сообщает медицинское издание MedicalXpress, может применяться для терапии и других видов рака.

Для того, чтобы получить из мышьяка лекарственный препарат, сотрудники Северо-Западного университета в США задействовали т.н. нанобины — частицы в виде сферических липосом, для образования которых был использован би-слой из липидов с добавлением триоксида мышьяка.

Попадая в кровь, частицы взаимодействуют со злокачественными образованиями, накапливаясь в них и высвобождая ядовитое вещество. Раковые клетки в итоге погибают, однако здоровым тканям ущерб не наносится.

"Все дело в том, что нанобины накапливаются в основном в кровеносных сосудах, которые формируются в районе опухоли. А растворению частиц способствует характерная для опухолей кислая среда", — уточняют специалисты.

В данный момент препарат из мышьяка тестируется на животных. Первые эксперименты показали, что новое средство может быть весьма эффективным для лечения рака легких, яичников и молочной железы.