Ученые назвали неожиданную опасность чистоты в доме

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Дети, растущие в условиях стерильной чистоты, чаще становятся жертвами острого лимфобластного лейкоза — выяснили ученые из Великобритании. Исследование, посвященное так называемому "парадоксу прогресса", появилось на страницах издания MedicalXpress.

"Главная причина острого лимфобластного лейкоза — это, безусловно, предрасположенность, которая является генетическим фактором, но не стоит недооценивать и такую вещь, как слишком стерильное окружение — оно особенно негативно воздействует на иммунную систему в первый год жизни ребенка", — говорит профессор Мэл Грейвс из Института изучения рака, ведущий автор исследования.

По словам профессора Грейвса, формирование болезни осуществляется в два этапа — сперва появляется предрасположенность, корни которой связаны со специфической генетической мутацией, а затем предрасположенность получает катализатор в виде стерильного окружения. И вот тут-то и возникает лейкоз.

"ОЛЛ может быть спровоцирован какой-нибудь сезонной простудой — особенный риск есть в тех случаях, когда наследственная предрасположенность усиливается стерильностью. В группе риска — дети, которые проводят первый год жизни дома (где, как правило, слишком чисто, чтобы иммунная система могла развиваться должным образом) и не контактируют со сверстниками", — заключает Грейвс.