Ученые выявили неэффективность чая для похудения

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Популярные способы похудения, основанные на применении специального чая и других напитков, являются не очень-то эффективными — заявляют ученые из Австралии, подтверждающие свои выводы результатами специализированного исследования.

"Какие-то специальные чаи для борьбы с лишним весом, которые сейчас в большом количестве присутствуют на рынке, имеют довольно невысокую эффективность. Если, конечно, тут вообще можно говорить хоть о какой-то эффективности. Подобные напитки, как показала наша научная работа, могут быть лишь незначительным дополнением к по-настоящему результативным действиям. То есть, к спортивному режиму, например. Но нужен ли вам в таком случае специальный чай для похудения — большой вопрос", — рассказывают авторы исследования.

Мелани Макгрис из Общества диетологов Австралии заявляет, что определенная польза от специального чая для похудения все-таки есть, однако она наблюдается лишь в тех случаях, когда люди переходят на такие напитки с каких-то вредных. Например, с пакетированных соков.

В общем, с таким же успехом можно переходить на обыкновенную чистую воду, которая наверняка является даже более полезной для организма, чем чай для похудения.