Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес

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Диетологи перечислили продукты, употребление которых способствует результативной борьбе с лишним весом. Соответствующее исследование, как сообщает My Domaine, было осуществлено учеными из Соединенных Штатов Америки.

"Научный проект, по итогам которого мы получили список из пяти главных продуктов для похудения, проводился на протяжении двух десятков лет, то есть, речь идет о весьма комплексном исследовании. Это подтверждается тем фактом, что в нем приняли участие сто двадцать тысяч мужчин и женщин разного возраста", — рассказывают сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья и медицинской школы Гарвардского университета.

В общем, записывайте — похудеть вам помогут овощи, орехи, фрукты, цельнозерновые продукты и йогурт. Выглядит список, как видите, довольно просто, то есть в нем нет каких-то невероятно экзотических позиций.

Наряду со списком самых полезных для фигуры продуктов, у ученых есть перечень продуктов, от которых лучше держаться подальше, если вы намерены бороться с ожирением — это, в частности, сладкие напитки, картофель и картофельные чипсы, красное мясо, а также обработанные мясные изделия.