Ученые назвали ещё одну причину смертельной опасности алкоголя‍

Алкоголь представляет собой особенную опасность для людей, в геноме у которых есть мутация, связанная с кодированием титина. Это, как сообщает научное издание Journal of the American College of Cardiology, важное белковое соединение, участвующее в работе сердечно-сосудистой системы.
Именно с работой сердца и связана смертельная опасность, которая в виде алкоголя нависает над людьми с мутацией в гене, кодирующем титин.
Речь, по словам ученых, идет о сердечной недостаточности, связанной с кодированием титина. Исследователи говорят, что сердечный недуг развивается постепенно, однако в конце концов приводит к образованию патологии, которая является потенциально смертельной.
"Титин — это одно из самых массивных белковых соединений — он образован из тридцати восьми с лишним тысяч аминокислот. Белок играет довольно важную роль в работе поперечно-полосатых сердечных мышц. Если титин образован с мутацией, то это, как правило, приводит к повышению объема полостей сердца. Стенки сердца, при этом, не утончаются. В комплексе патология может приводить к внезапной смерти, особенно если речь идет об организме, в который постоянно попадает алкоголь", — рассказывают эксперты.
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