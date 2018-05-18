Медики назвали самые распространенные ошибки во время застолья

Фото из открытых источников

Основные ошибки, которые совершаются людьми во время алкогольных возлияний, перечислили компетентные специалисты. Знания об этих ошибках, по словам специалистов, помогут вам сохранить свое здоровье даже после самых интенсивных празднований.

"Одной из самых распространенных ошибок является употребление алкогольных напитков на пустой желудок. Это, если так можно выразиться, фундаментальная ошибка, то есть, о ней необходимо помнить в первую очередь", — говорит эксперт с говорящей фамилией Анатолий Печень.

Люди, которые часто употребляют спиртное, знают, что если смешивать разные алкогольные напитки, то ни к чему хорошему это не приведет. И действительно — химические реакции, в которые вступают разные виды алкоголя, могут испортить вам праздник. Поэтому старайтесь пить что-то одно.

Закусывая, избегайте слишком жирных продуктов, а также жареной пищи — такая еда отрицательно сказывается на процессе переработки этилового спирта. Не стоит, кроме того, заедать спиртное сладким — особенно опасен в этом контексте шоколад, который в сочетании с этанолом может спровоцировать опасный для здоровья и даже жизни острый панкреатит.