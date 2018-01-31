В небе над Малайзией замечен гигантский дискообразный НЛО

Фото из открытых источников

Огромный тарелкообразный неопознанный летающий объект, зафиксированный в небе над Малайзией, был, по всей видимости, космическим кораблем представителей инопланетной цивилизации. Так прокомментировали уфологи видео с пугающим НЛО, появившееся на просторах сервиса YouTube (смотрите видео ниже).

Специалисты в области изучения НЛО говорят, что нечто подобное несколько недель назад видели в небе жители Японии. Очевидцы НЛО были так глубоко шокированы от увиденного, что некоторые из них до сих пор не могут прийти в себя. Японское правительство, тем временем, скрывает информацию об инциденте.

Но вернемся к Малайзии. Здесь периодически наблюдают те или иные НЛО, появляющиеся в небе, но столь огромного объекта еще не видел ни один из малазийцев.

"Это, вероятно, материнский корабль пришельцев. Малайзии, можно сказать, повезло, что он не стал приземляться, потому что при таком сценарии речь шла бы о полномасштабном вторжении. Ну а так — НЛО полетал туда-сюда и удалился, оставив людей в полнейшем недоумении. Ничего, бывает. Будем наблюдать за Малайзией более тщательно", — комментируют инцидент авторитетные анонимные уфологи.