Ученые рассказали о новом способе продлить жизнь

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Продолжительность жизни можно увеличить в заметной степени, если компенсировать недостаток сна, возникающий в будние дни, длительным сном в выходные — говорят ученые из Швеции со страниц журнала Science Alert.

Сотрудники Стокгольмского университета, которые представили соответствующие выводы по итогам масштабного исследования, подкрепляют свои слова внушительными доводами — ученые на протяжении тринадцати лет наблюдали за почти четырьмя десятками тысяч взрослых людей, тщательно фиксируя данные о продолжительности сна.

Затем, сопоставив статистику о продолжительности сна со смертностью (само-собой, что за 13 лет исследования некоторые из 38 тысяч его участников умерли), ученые получили довольно интересный результат.

"Люди младше шестидесяти пяти лет, у которых был зафиксирован выраженный недостаток сна, обладают на шестьдесят пять процентов большим риском преждевременной смерти. Однако люди, которые не высыпаются по будням, но отсыпаются по выходным, тем самым получают защиту от негативного воздействия недостатка сна на организм. Так что старайтесь выспаться в выходные дни", — резюмируют ученые.