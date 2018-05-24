Четверг 24 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые рассказали о новом способе продлить жизнь

Ученые рассказали о новом способе продлить жизнь

Четверг, 24 Мая 2018 14:20
Ученые рассказали о новом способе продлить жизнь Фото из открытых источников

Продолжительность жизни можно увеличить в заметной степени, если компенсировать недостаток сна, возникающий в будние дни, длительным сном в выходные — говорят ученые из Швеции со страниц журнала Science Alert.

 

Сотрудники Стокгольмского университета, которые представили соответствующие выводы по итогам масштабного исследования, подкрепляют свои слова внушительными доводами — ученые на протяжении тринадцати лет наблюдали за почти четырьмя десятками тысяч взрослых людей, тщательно фиксируя данные о продолжительности сна.

 

Затем, сопоставив статистику о продолжительности сна со смертностью (само-собой, что за 13 лет исследования некоторые из 38 тысяч его участников умерли), ученые получили довольно интересный результат.

 

"Люди младше шестидесяти пяти лет, у которых был зафиксирован выраженный недостаток сна, обладают на шестьдесят пять процентов большим риском преждевременной смерти. Однако люди, которые не высыпаются по будням, но отсыпаются по выходным, тем самым получают защиту от негативного воздействия недостатка сна на организм. Так что старайтесь выспаться в выходные дни", — резюмируют ученые.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости продолжительность жизни
Главное за сутки
Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже. Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу…
В Сирии подтвердили атаку коалиции США В Сирии подтвердили атаку коалиции США Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись…
Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже). Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно,…

Читайте также
Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки определили продукты питания, употребление которых способствует укреплению не только физического здоровья, но и когнитивных функций мозга. Материал, посвященный полезным для интеллекта продуктам,…
Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Диетологи перечислили продукты, употребление которых способствует результативной борьбе с лишним весом. Соответствующее исследование, как сообщает My Domaine, было осуществлено учеными из Соединенных Штатов Америки. "Научный проект, по итогам которого мы…
Ученые: Пожилым людям нужно обязательно заниматься любовью Ученые: Пожилым людям нужно обязательно заниматься любовью Пожилые люди, которые сохраняют активную половую жизнью, обладают, как правило, более крепкой памятью, чем их "ушедшие на покой" ровесники. Такой вывод, как сообщает научное издание Archives of Sexual Behavior, сделали…
Эксперты рассказали, что влияет на либидо Эксперты рассказали, что влияет на либидо Либидо, как основной двигатель интимной стороны жизни, является проявлением целого комплекса важных физиологических и психологических факторов — говорят ученые, выяснившие, от чего конкретно зависит интенсивность полового влечения. "Факторы, которые определяют…
Фото
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.