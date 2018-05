Медики: Недосып и работа по ночам усилили невнимательность в 5 раз‍

Фото из открытых источников

Недостаток сна может провоцировать довольно серьезные проблемы с вниманием и реакцией — установили американские ученые по итогам специального исследования, результаты которого были опубликованы накануне в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые, в частности, выяснили, что падение концентрации обусловлено именно недостаточной продолжительностью ночного сна, а не слишком длительным бодрствованием, как предполагалось.

"Сон нужен организму для осуществления целого ряда чрезвычайно важных биологических процессов — например, для того, чтобы привести в норму метаболическое равновесие нейронов, а также реорганизовать нейронные сети и избавить их от лишних синапсов. Во время сна, таким образом, формируется прочная долговременная память. Но сон является результативным только в том случае, если его продолжительность составляет хотя бы семь часов. А это, как считается в современном мире, уже роскошь", — говорит автор исследования, Элизабет Клерман из Гарвардской медицинской школы.

Эксперименты на добровольцах, которые ученые провели под руководством Клерман, показали, что постоянный недосып в два раза увеличивает время реакции, а также в пять раз (!) повышает невнимательность.