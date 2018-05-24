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В Минздраве рассказали о новых технологиях в российской медицине

Четверг, 24 Мая 2018 11:01
В Минздраве рассказали о новых технологиях в российской медицине Фото из открытых источников

Внедрение новых технологий и упор на профилактику заболеваний — вот основные направления, в которых будет развиваться отечественная медицина в ближайшие три десятка лет. Такой вывод можно сделать из заявления Вероники Скворцовой, главы Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Скворцова отметила, что участвовать в развитии российской медицины предстоит каждому, потому что качественное здравоохранение должно быть итогом партнерства между гражданином и его врачом.

 

"Новые технологии позволят нам создать единое цифровое пространство, в котором будет собрана вся необходимая медицинская информация по каждому гражданину РФ. Таким образом будет осуществляться мониторинг здоровья людей в режиме реального времени. Тут, кстати, пригодятся высокотехнологичные гаджеты, которые будут постоянно следить за здоровьем россиян", — говорит глава Минздрава.

 

Еще один залог крепкого здоровья россиян — такие стремительно развивающиеся направления медицины, как молекулярная генетика и молекулярная биология — они позволят лечить даже те болезни, которые в данный момент считаются неизлечимыми.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости медицина
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