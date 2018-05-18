Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 72.7 лет

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В 2012 году после того как Татьяна Голикова сложила с себя полномочия руководителя Минздрава, отечественная отрасль здравоохранения пошла новым, перспективным путем.

Отмечается, что ключевым изменением стал отказ от сомнительной практики предоставления автономии региональным Минздравам. В настоящее время главный Минздрав России благодаря объединению в одну систему 85 субъектов страны поставил под контроль все аспекты: от закупочной деятельности медучреждений до количества принятых пациентов. Об этом рассказывает агентство «Национальные интересы».

Также в России активно создаются новые медучреждения, что контрастирует с деятельностью госпожи Голиковой, которая занималась их сокращением. Только в 2017 году было введено в эксплуатацию 513 новых объекта здравоохранения, 55 мобильных диагностических комплексов и порядка 1500 новых «карет» скорой помощи.

То, что все делается правильно, подтверждается стабильным снижением уровня смертности и выходом средней продолжительности жизни на исторический максимум (72,7 лет).