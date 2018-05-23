Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Как занятия любовью влияют на женскую красоту?

Как занятия любовью влияют на женскую красоту?

Среда, 23 Мая 2018 14:47
Как занятия любовью влияют на женскую красоту? Фото из открытых источников

Интимная жизнь влияет на общее состояние здоровья в самой значительной степени — этот факт известен современной науке давно. Ученые говорят, что занятия любовью не только воздействуют на здоровье и самочувствие, но и отражаются на внешнем виде. Особенно, если речь идет о женщинах.

 

Представительницы слабого пола, будучи более чувствительными и восприимчивыми к разнообразным внешним факторам, чем мужчины, подвергаются более выраженному гормональному воздействию, а оно, в свою очередь, связано с половой жизнью самым непосредственным образом.

 

"Женщины, у которых все в порядке в интимной сфере, в целом выглядят лучше, чем женщины, испытывающие те или иные проблемы с половым вопросом. Более здоровая кожа, чистый взгляд, румянец на щеках, а также иные признаки здорового состояния организма — все это обусловлено в том числе и отсутствием проблем в постели. Так что женщинам, у которых такие проблемы есть, нужно прекратить игнорировать их", — говорят ученые.

 

Дело не только в гормональном воздействии, но и в корреляции между эмоциональным состоянием и внешним видом. В общем, половая сторона жизни сказывается на внешности гораздо сильнее, чем можно было бы предположить.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Красота
Главное за сутки
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было. Ранее газета…
Украина вышла из ряда договоров с СНГ Украина вышла из ряда договоров с СНГ Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:…

Читайте также
Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки определили продукты питания, употребление которых способствует укреплению не только физического здоровья, но и когнитивных функций мозга. Материал, посвященный полезным для интеллекта продуктам,…
Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Ученые назвали 5 продуктов, которые убивают лишний вес Диетологи перечислили продукты, употребление которых способствует результативной борьбе с лишним весом. Соответствующее исследование, как сообщает My Domaine, было осуществлено учеными из Соединенных Штатов Америки. "Научный проект, по итогам которого мы…
Ученые назвали 5 фактов, которых вы не знали о сыре Ученые назвали 5 фактов, которых вы не знали о сыре Что вы вообще знаете о сыре? Ученые, сосредоточившиеся на изучении этого продукта питания, говорят, что сыр таит в себе некоторые поистине уникальные свойства. Он, в частности, помогает поддерживать необходимый для…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» 26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.