Как занятия любовью влияют на женскую красоту?

Интимная жизнь влияет на общее состояние здоровья в самой значительной степени — этот факт известен современной науке давно. Ученые говорят, что занятия любовью не только воздействуют на здоровье и самочувствие, но и отражаются на внешнем виде. Особенно, если речь идет о женщинах.
Представительницы слабого пола, будучи более чувствительными и восприимчивыми к разнообразным внешним факторам, чем мужчины, подвергаются более выраженному гормональному воздействию, а оно, в свою очередь, связано с половой жизнью самым непосредственным образом.
"Женщины, у которых все в порядке в интимной сфере, в целом выглядят лучше, чем женщины, испытывающие те или иные проблемы с половым вопросом. Более здоровая кожа, чистый взгляд, румянец на щеках, а также иные признаки здорового состояния организма — все это обусловлено в том числе и отсутствием проблем в постели. Так что женщинам, у которых такие проблемы есть, нужно прекратить игнорировать их", — говорят ученые.
Дело не только в гормональном воздействии, но и в корреляции между эмоциональным состоянием и внешним видом. В общем, половая сторона жизни сказывается на внешности гораздо сильнее, чем можно было бы предположить.
Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...
Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура
После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.