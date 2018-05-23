Как занятия любовью влияют на женскую красоту?

Фото из открытых источников

Интимная жизнь влияет на общее состояние здоровья в самой значительной степени — этот факт известен современной науке давно. Ученые говорят, что занятия любовью не только воздействуют на здоровье и самочувствие, но и отражаются на внешнем виде. Особенно, если речь идет о женщинах.

Представительницы слабого пола, будучи более чувствительными и восприимчивыми к разнообразным внешним факторам, чем мужчины, подвергаются более выраженному гормональному воздействию, а оно, в свою очередь, связано с половой жизнью самым непосредственным образом.

"Женщины, у которых все в порядке в интимной сфере, в целом выглядят лучше, чем женщины, испытывающие те или иные проблемы с половым вопросом. Более здоровая кожа, чистый взгляд, румянец на щеках, а также иные признаки здорового состояния организма — все это обусловлено в том числе и отсутствием проблем в постели. Так что женщинам, у которых такие проблемы есть, нужно прекратить игнорировать их", — говорят ученые.

Дело не только в гормональном воздействии, но и в корреляции между эмоциональным состоянием и внешним видом. В общем, половая сторона жизни сказывается на внешности гораздо сильнее, чем можно было бы предположить.