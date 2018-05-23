Названы 5 причин рано вставать

Фото из открытых источников

Люди, которые привыкли просыпаться рано, автоматически получают некоторые весомые преимущества — говорят эксперты, изучившие выгоды от раннего пробуждения.

И какие же это преимущества? О, самые разные. Но все они так или иначе связаны с дополнительным временем, которое получают жаворонки для активных действий.

Преимущества ожидают жаворонков, например, в карьере. Известно, что пик деловой активности наблюдается с утра, поэтому люди, которые синхронизированы во времени с общей деловой жизнью, достигают большего успеха.

Жаворонки, как показывают недавние исследования, обычно здоровее, чем совы. Просто потому, что они чаще делают зарядку по утрам. Плюс, не стоит недооценивать психологический фактор — раннее пробуждение способствует меньшему риску депрессий.

Прокрастинация — это то, что бывает у жаворонков значительно реже, чем у сов. Плюс, продуктивность людей, просыпающихся рано, в целом несколько повыше.

Ну и наконец — жаворонки реже испытывают проблемы с лишним весом, а также в целом ощущают себя более счастливыми. В общем, преимущества, как видно, очень даже реальные, так что задумайтесь о кардинальной перемене своих циркадных ритмов, если вы сова.