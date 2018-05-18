Ученые: Пожилым людям нужно обязательно заниматься любовью

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Пожилые люди, которые сохраняют активную половую жизнью, обладают, как правило, более крепкой памятью, чем их "ушедшие на покой" ровесники. Такой вывод, как сообщает научное издание Archives of Sexual Behavior, сделали ученые из Австралии.

"Половая активность в старости не улучшает память, но помогает сохранить ее. Тут важны не только физиологические аспекты интима, но и эмоциональная связь, которую пожилые партнеры поддерживают друг с другом", — говорил автор исследования Марк Аллен.

Ученые из Вуллонгонгского университета, возглавляемые Алленом, опросили шесть тысяч человек в рамках посвященного вопросу исследования. Средний возраст респондентов составил шестьдесят шесть лет. Получив детальные данные об интимной жизни участников исследования, а также информацию об их состоянии здоровья, ученые подвергли добровольцев тестам, по результатам которых были получены данные об их памяти.

"Люди, которые часто занимаются любовью в преклонном возрасте, демонстрируют лучшее состояние памяти", — заключает Аллен.

Выявленная австралийскими учеными корреляция, кстати говоря, справедлива не только для пожилых людей — специалисты отмечают, что занятия любовью полезны для памяти в любом возрасте.