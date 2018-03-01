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Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью

Четверг, 01 Марта 2018 13:56
Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью Фото из открытых источников

Пожилые люди, которые несмотря на возраст сохраняют активность в любви, тем самым защищают себя от развития старческих нейродегенеративных заболеваний — выяснили ученые из Великобритании.

 

Которые в лице сотрудников Университета Ковентри провели масштабное исследование, направленное на установление положительных эффектов от интимной жизни в пожилом возрасте. В рамках научной работы ученые протестировали почти семь тысяч граждан, возраст которых лежал в диапазоне 50-89 лет.

 

Выяснилось, что мужчины старше шестидесяти, которые сохраняют половую активность, лучше справляются с задачами на определение когнитивных способностей мозга. Среди женщин, кстати говоря, наблюдается подобная картина, однако среди мужчин она выражена особенно явно.

 

"Можно с полной уверенностью говорить о том, что активные в интимном плане пожилые люди сохраняют познавательную функцию мозга, которая является просто-таки жизненно необходимой для нормального ментального здоровья. А ментальное здоровье, как мы знаем, определяет физическое, то есть половая жизнь в преклонном возрасте является чрезвычайно важной", — заключают авторы исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости пожилые люди

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