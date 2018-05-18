Эпидемию, от которой не будет лекарства, прогнозируют ученые из Великобритании

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Паразитирующие грибы, на изучении которых сконцентрировались британские ученые, совсем скоро могут эволюционировать до той степени, при которой они будут неуязвимы перед существующими медикаментами. Об эпидемии, которая поджидает людей, предупреждают сотрудники Эксетерского университета и Имперского колледжа Лондона.

В материале, который был опубликован в издании Science, идет речь о грибке, который совсем скоро превратится в аналог самых живучих супербактерий. Ускоренной эволюции опасного грибка способствуют медикаментозные средства, которые, по иронии судьбы, применяются для борьбы с ним.

"Препараты для лечения грибковых поражений кожи и грибкового стоматита сыграют с человечеством злую шутку — грибки, для борьбы с которыми применяются такие лекарства, в конце концов обзаведутся резистентностью к их воздействию. А люди в итоге получат что-то вроде супербактерий, но грибковой природы", — говорят ученые.

Спровоцированная микозами эпидемия, по мнению компетентных специалистов, может унести многие миллионы человеческих жизней, то есть угроза, о которой предупреждают ученые, более, чем серьезная.