У табака обнаружили неожиданные полезные свойства‍

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Обнаруженное в декоративном табаке белковое соединение может применяться для борьбы с инфекционными болезнями — говорят ученые из Австралии, внезапно обнаружившие полезные свойства у растения, считавшегося исключительно вредным.

Вещество, которое содержится в табаке, может бороться с возбудителями многих инфекционных заболеваний — это, в частности, вирус энцефалита, вирус Зика и даже вирус иммунодефицита человека.

"Речь идет о пептиде NaD1. Нам удалось получить высокодетальные изображения, на которых видно, как NaD1 разрушает внешний клеточный слой грибка Candida albicans — это, если что, довольно опасный для людей с иммунодефицитом возбудитель болезней. Механизм действия NaD1 довольно значительно отличается от принципа, на котором основаны антибиотики. К последним у грибка развивается резистентность", — рассказывают ученые из Университета Ла Троба.

Пептид NaD1 уже становился объектом исследований — в 2014 году выло установлено, что это вещество может уничтожать злокачественные клетки. В табаке Nicotiana alata, при этом, синтезируются и другие вещества с аналогичными пептиду NaD1 свойствами.