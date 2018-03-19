Ученые выяснили, может ли вода помочь похудеть

Фото из открытых источников

Женщинам, которые задумываются о похудении, стоит взять на вооружение результаты исследования, осуществленного учеными из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о повышении объема употребляемой воды — уже одного этого, как выяснили исследователи, вполне достаточно для того, чтобы сбросить некоторое количество лишних килограммов.

Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент, в котором приняли участие сто с лишним представительниц женского пола. У всех участниц опыта присутствовало ожирение в той или иной степени.

В рамках исследования женщины должны были начать употреблять больше жидкости. Особенно те из них, которые не получали достаточный объем воды. То есть, участницы эксперимента, которые пили, например, литр воды в день, стали пить около двух литров.

По итогам опыта, который продолжался в течение года, были зафиксированы довольно любопытные результаты. Женщины, которые стали пить больше воды, однако не меняли в своей жизни больше ничего, похудели в среднем на два килограмма. Что, учитывая простоту метода, вполне неплохой результат.

В общем, методы похудения, основанные на увеличении объема употребляемой воды, оказались вполне себе результативными — говорят американские ученые.