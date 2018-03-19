Канадские ученые рассказали о пользе здорового ожирения

Фото из открытых источников

В то время, как ученые из Шотландии говорят, что "здорового ожирения" не бывает в принципе, их коллеги из Канады заявляют, что "метаболически здоровое ожирение" — это все-таки реальность. Кому верить — не ясно, но здравый смысл подсказывает, что ожирение в любом случае является весьма патогенным фактором.

А вот и не в любом — говорят сотрудники Монреальского университета, исследования которых показали, что при накоплении лишнего веса организм активирует нейропилин-1 — особый воспалительный белок, отвечающий за удаление лишних килограммов.

"Метаболически здоровое ожирение, то есть такое ожирение, при котором сердечно-сосудистая система не подвергается связанным с лишним весом рискам — это реальность, а не вымысел", — цитирует исследователей медицинское издание MedicalXpress.

Поясняя свои слова, ученые рассказывают о том, как вообще хранится жир в человеческом организме. Он, если что, накапливается в виде специальной ткани, которая образована из клеток адипоцитов. Последние, будучи живыми все-таки клетками, могут регулировать количество жира, накапливая или "сжигая" его.

"В жировой ткани есть нейропилин-1 — это такие положительные макрофаги, которые удаляют избыток жира, чтобы спасти организм от отрицательных эффектов, связанных с его накоплением. Вот они-то и делают возможным так называемое здоровое ожирение", — заключают ученые.