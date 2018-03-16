Ученым удалось доказать неоспоримый вред лишнего веса

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Предположение, согласно которому ожирение не увеличивает вероятность сердечно-сосудистых нарушений и сахарного диабета, является несостоятельным — заявляют шотландские ученые, тщательно исследовавшие вопрос.

Сотрудники Университета Глазго проанализировали внушительный массив данных, прежде чем делать соответствующие выводы. Ученые, в частности, подвергли анализу медицинские данные, полученные при обследовании почти трехсот тысяч взрослых жителей Европейского союза.

"Наблюдая за сотнями тысяч пациентов европейских медицинских учреждений, мы сделали важный вывод — повышенный индекс массы тела всегда сопровождается более высоким, чем у людей с нормальным ИМТ, риском сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, лишний вес провоцирует сахарный диабет. То есть никакого "безопасного ожирения" просто не существует в природе", — рассказывают авторы исследования.

Некоторые специалисты считают, что ИМТ выше нормы, отмечаемый у людей, которые подвергаются интенсивным физическим нагрузкам, не является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако исследование шотландских ученых показывает, что это не так. Ожирение — это всегда проблемы со здоровьем.