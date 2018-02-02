Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена

Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих препаратов, однако его регулярное употребление, как показывают последние исследования, является не таким безобидным, как считалось не так давно.
Ученые из Дании, Франции и Шотландии, объединившиеся для изучения возможных негативных эффектов от регулярного приема ибупрофена, выяснили, что этот препарат не следует принимать беременным женщинам. Особенно — на первом триместре.
"Если речь идет о плоде женского пола, то ибупрофен может негативно воздействовать на его будущую фертильность. То есть у женщин, матери которых употребляли ибупрофен на первом триместре беременности, как правило, примерно в два раза меньше яйцеклеток", — отмечают исследователи.
В результате воздействия ибупрофена, кроме того, уменьшается процент пригодных к оплодотворению яйцеклеток.
Количество яйцеклеток определяется при внутриутробном развитии — соответственно, его никак нельзя увеличить. Относительно небольшое число яйцеклеток, при этом, провоцирует некоторые опасности. Например — проблемы с деторождением, а также преждевременное наступление менопаузы.
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