Ученые назвали еще одну опасность ибупрофена

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Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих препаратов, однако его регулярное употребление, как показывают последние исследования, является не таким безобидным, как считалось не так давно.

Ученые из Дании, Франции и Шотландии, объединившиеся для изучения возможных негативных эффектов от регулярного приема ибупрофена, выяснили, что этот препарат не следует принимать беременным женщинам. Особенно — на первом триместре.

"Если речь идет о плоде женского пола, то ибупрофен может негативно воздействовать на его будущую фертильность. То есть у женщин, матери которых употребляли ибупрофен на первом триместре беременности, как правило, примерно в два раза меньше яйцеклеток", — отмечают исследователи.

В результате воздействия ибупрофена, кроме того, уменьшается процент пригодных к оплодотворению яйцеклеток.

Количество яйцеклеток определяется при внутриутробном развитии — соответственно, его никак нельзя увеличить. Относительно небольшое число яйцеклеток, при этом, провоцирует некоторые опасности. Например — проблемы с деторождением, а также преждевременное наступление менопаузы.