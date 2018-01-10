Ученые назвали неожиданную опасность обезболивающих средств

Популярное болеутоляющее средство ибупрофен таит в себе довольно неожиданную опасность — заявляют датские ученые, исследование которых показало, что ибупрофен может провоцировать мужское бесплодие. Материал, посвященный проблеме, появился на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
По итогам 2017-го года среди мужского населения западных стран был зафиксирован рост числа проблем с репродуктивной функцией. Мужчины из стран Запада, в частности, стали гораздо чаще становиться жертвами снижения количества сперматозоидов. Медики, обеспокоенные этим тревожным явлением, считают, что всему виной — гормональные сбои, обусловленные в том числе чрезмерным пристрастием к обезболивающим.
Ученые из Копенгагенского университета в Дании провели экспериментальное исследование, в котором участвовали три с лишним десятка мужчин. Половине участников опыта давали шестьсот миллиграммов ибупрофена в день (три таблетки), а другая половина получала плацебо.
Выяснилось, что регулярный прием ибупрофена способствует возникновению так называемого компенсирующего гипогонадизма — состояния, при котором резко снижается синтез тестостерона, что чревато бесплодием.
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