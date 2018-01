Ученые назвали неожиданную опасность обезболивающих средств

Фото из открытых источников

Популярное болеутоляющее средство ибупрофен таит в себе довольно неожиданную опасность — заявляют датские ученые, исследование которых показало, что ибупрофен может провоцировать мужское бесплодие. Материал, посвященный проблеме, появился на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

По итогам 2017-го года среди мужского населения западных стран был зафиксирован рост числа проблем с репродуктивной функцией. Мужчины из стран Запада, в частности, стали гораздо чаще становиться жертвами снижения количества сперматозоидов. Медики, обеспокоенные этим тревожным явлением, считают, что всему виной — гормональные сбои, обусловленные в том числе чрезмерным пристрастием к обезболивающим.

Ученые из Копенгагенского университета в Дании провели экспериментальное исследование, в котором участвовали три с лишним десятка мужчин. Половине участников опыта давали шестьсот миллиграммов ибупрофена в день (три таблетки), а другая половина получала плацебо.

Выяснилось, что регулярный прием ибупрофена способствует возникновению так называемого компенсирующего гипогонадизма — состояния, при котором резко снижается синтез тестостерона, что чревато бесплодием.