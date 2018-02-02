Ученые назвали самый легкий способ сбросить вес‍

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Исследователи из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении эффективных способов борьбы с ожирением, представили просто-таки гениальные выводы — оказалось, что лишний вес исчезает гораздо быстрее, если проводить время на ногах, а не лежа на диване.

"Мы думали, что это миф, а это на самом деле правда! Люди, которые проводят по шесть часов в день на ногах, теряют вес значительно легче, чем те, образ жизни которых является полностью сидячим! Кто бы мог подумать! Это же просто невероятная какая-то сенсация", — не сдерживая эмоций заявляют сотрудники американской клиники Майо.

Эксперты, само-собой, сделали соответствующие выводы не на ровном месте, а по результатам комплексного метаанализа, в рамках которого они проверили почти пять десятков произведенных ранее исследований.

"В сорока шести научных работах, которые мы подвергли метаанализу, принимали участие тысяча сто восемьдесят четыре человека. Их средний возраст — тридцать три года, а средний вес — шестьдесят пять килограммов. Выяснилось, что организм сжигает гораздо больше калорий, когда тело стоит, а не лежит. Это удивительно! Мы до сих пор не можем поверить в это", — добавляют ученые.