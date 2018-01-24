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Ожирение может быть заразным — ученые

Среда, 24 Января 2018 11:19
Ожирение может быть заразным — ученые Фото из открытых источников

Ученые из США заявляют, что ожирение обладает целым рядом признаков, характерных для инфекционных болезней. Исследования показывают, что люди, которые тесно контактируют с подверженными ожирению, часто и сами начинают набирать лишний вес.

 

Подготовленная сотрудниками Университета Южной Калифорнии статья, посвященная странным особенностям ожирения, появилась на страницах медицинского издания JAMA Pediatrics.

 

"Мы произвели детальный статистический анализ, данные для которого взяли из проекта M-TEENS. Последний представляет собой научную работу, посвященную корреляции здоровья подростков с питанием и факторами окружающей среды", — рассказывают авторы исследования.

 

Анализируя данные на предмет влияния социального окружения на массу тела подростков, ученые обнаружили довольно выраженную зависимость, которая проявляется в том, что дети с ожирением часто окружены другими детьми и взрослыми с ожирением.

 

Феномен может объясняться в целом неравномерным географическим распределением страдающих от ожирения граждан США. Выяснилось, в частности, что в районах военных баз проживает больше тучных людей, чем в других местах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ожирение

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