Ученые поняли, как сделать алкоголь безопасным

Сотрудники расположенного в Чикаго (США) Университета штата Иллинойс поняли, как сделать спиртные напитки относительно безопасными для человеческого организма. Для этого, если что, нужно особым образом воздействовать на сам организм.
Речь идет о медикаментозном воздействии — ученые открыли способ предотвращения алкогольного разрушения сосудов, основанный на подавлении микроРНК MiR-21.
Люди, у которых есть выраженная степень алкогольной зависимости, часто страдают от разнообразных проблем, связанных с повреждениями сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы помочь им, нужно медикаментозно блокировать микроРНК, ответственную за синтез соединения MiR-21. Последнее, как отмечают исследователи, и является причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных с употреблением спиртного.
"У людей, которые пьют несколько раз в месяц, есть риск обзавестись теми или иными болезнями сердца и сосудов. Так происходит потому, что алкоголь блокирует гены, отвечающие за защиту от некоторых болезней. Если подавлять это свойство алкоголя, то его употребление будет гораздо более безопасным занятием", — рассказывают ученые, которые уже получили подтверждение своего предположения экспериментально.
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