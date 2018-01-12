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На бутылках со спиртным могут появиться устрашающие картинки

Пятница, 12 Января 2018 09:41
На бутылках со спиртным могут появиться устрашающие картинки Фото из открытых источников

Алкогольная продукция, которая продается на территории Российской Федерации, должна реализовываться в таре с устрашающими картинками на этикетках. Так считает руководство федерального проекта "Трезвая Россия", обратившееся с соответствующей инициативой в Министерство здравоохранения.

 

Предполагается, что рассматривая устрашающие картинки на бутылках с водкой, россияне должны задуматься о вреде чрезмерного употребления спиртного.

 

"Той надписи о вреде чрезмерного употребления алкоголя, которая существует на бутылках сейчас, явно недостаточно. Необходимо дополнить бутылки страшными на вид картинками. Например — фотографиями внутренних органов, пораженных алкоголем. Когда граждане будут рассматривать мозг алкоголика в разрезе, нарисованный на бутылке, из которой они только что наливали, то, вероятно, у них будет формироваться более трезвый взгляд на алкоголь", — говорит Султан Хамзаев, руководитель проекта "Трезвая Россия".

 

Кроме страшных фотографий, на бутылках со спиртным предлагается размещать цитаты из Уголовного кодекса Российской Федерации. Например — из 151 статьи (Вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного).

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости алкоголь

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