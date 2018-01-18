Лучшие позы для зачатия ребенка показали кукла Барби и Кен

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Эксперты в области зачатия детей подготовили топ позиций для секса, позволяющих зачать ребенка с самой высокой степенью результативности. Для наглядности, позиции были проиллюстрированы куклой Барби и ее бойфрендом Кеном. Смотрите видео ниже.

Лучшими позами для зачатия ребенка были признаны самые, в общем-то, распространенные — миссионерская и так называемая "догги-стайл". Именно они, по словам компетентных специалистов, позволяют обеспечить наиболее глубокое проникновение, что немаловажно, если вы занимаетесь сексом со строго практической целью зачать ребенка.

"Многие пары, которые не могут зачать ребенка, просто делают это неправильно! Посмотрите наше видео и осознайте уже наконец, что, куда и как совать", — говорят эксперты.

По словам которых, существуют и другие позы, позволяющие зачать с высокой долей вероятности. Это, в частности, поза орла, поза наездницы, поза нисходящей собаки (!) и даже поза лягушки. Если вы уже в совершенстве овладели позой нисходящей собаки и восходящего орла, то переходите к более продвинутым позициям — например, к позе спящего ангела, сексу стоя или к так называемому "скольжению". Простор для экспериментов, в общем, колоссальный.