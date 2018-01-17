Эксперты назвали самые «нервирующие» позы в любовных утехах

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Эпохи сменяются, мода приходит и уходит, образуются и уничтожаются государства и целые империи, а миссионерская поза остается одной из самых востребованных, когда речь заходит об утехах в постели. Такие выводы сделали авторы исследования, посвященного "нервирующим" позам.

По данным издания The Daily Mail, соответствующее исследование было осуществлено по заказу компании Superdrug. В опросе, который проводился на территории Европы и Соединенных Штатов Америки, приняли участие около тысячи респондентов.

Большая часть опрошенных (почти пятьдесят семь процентов женщин и почти сорок три процента мужчин) назвали "нервирующей" позицию, известную как "поза 69".

Пятьдесят пять процентов женщин и тридцать процентов мужчин признались, что у них возникают определенные опасения, когда партнер заговаривает об анальном сексе.

Общая тенденция — чем замысловатей поза, тем в большей степени ее можно назвать "нервирующей". А вот позиции, которые считаются классическими, в частности — миссионерская и "поза наездницы", преимущественно не вызывают лишнего напряжения. Благодаря чему и остаются самыми распространенными.