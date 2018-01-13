Ученые: 21 дополнительная минута сна избавит от тяги к сладкому

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Британские ученые поделились секретом, который поможет чрезмерно зависимым от сладкого людям преодолеть свою зависимость. Все очень просто — нужно заменить сладкую еду на сладкий сон.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона подвели итоги масштабного исследования, в рамках которого изучалась корреляция между сном и питанием. Выяснилось, что люди, продолжительность сна которых немного выше среднего показателя, чаще придерживаются более здоровой диеты.

"Мы решили сконцентрироваться на изучении этой необычной связи, поэтому провели серию экспериментов с добровольцами, чтобы разобраться, что к чему", — рассказывают исследователи.

Собрав несколько десятков добровольцев и разделив их, как водится, на две группы (по продолжительности сна), ученые стали наблюдать за испытуемыми. Оказалось, что те из них, которых ученые попросили увеличить среднее время сна, начали употреблять меньше сладкой еды.

"Это просто удивительно! Я стал спать на двадцать одну минуту дольше и уже похудел на много килограммов! Теперь я наслаждаюсь сладким сном, а не сладкой едой", — говорит один из добровольцев.