Из-за новогодних застолий каждый год умирают 18 тыс россиян

Фото из открытых источников

Январь — месяц, на протяжении которого в Российской Федерации фиксируется значительно больше смертей, чем обычно. Причина, по которой в течение каждого января на тот свет отправляются на восемнадцать тысяч россиян больше, чем в течение любого другого месяца — праздничные застолья, приуроченные к новогодним торжествам.

"Основной фактор здесь — алкоголь. Именно из-за злоупотребления спиртным и провоцируются дополнительные смерти. Это и всевозможные алкогольные отравления, и несчастные случаи, связанные с алкоголем, и обострения разнообразных хронических заболеваний, и прочее", — говорит Александр Немцов, ведущий отечественный эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики.

Немцов проанализировал материалы, накопленные Росстатом за двенадцать лет (с 2004-го года по 2016-й) и вывел печальную статистику, согласно которой в январе в РФ фиксируются дополнительные 18 тысяч смертей.

Эксперт говорит, что не стоит забывать и о том, что январь — самый холодный зимний месяц, то есть некоторая часть смертей может быть обусловлена холодами и сопутствующими факторами, например, сезонными вспышками гриппа. Однако большая часть смертей —это все-таки последствия алкогольных возлияний. Специалист уверен, что эту проблему необходимо решать при помощи административных или даже политических мер.