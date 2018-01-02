Ученые назвали опасные эффекты алкогольного опьянения

Ученые из Великобритании смогли выявить, что спиртные напитки могут стать причиной возникновения скрытых предрассудков, что приводит к агрессивному поведению по отношению к другим людям.
Было установлено, что преступлений на почве нетерпимости к различным проявлениям близких людей или на почве расовой ненависти случается при алкогольном опьянении.
Авторы работы из Кардиффского Университета рассказывают, что спиртные напитки — это катализатор скрытых предрассудков. В эксперименте приняли участие 124 респондента, 18,5 процентов из них пережили на себе атаки пьяных людей из-за различной ерунды на почве их предрассудков. В 90 процента атаковавшие были действительно в состоянии алкогольного опьянения.
23 человека заявили, что агрессия в их сторону была спровоцирована предрассудками человека. Пятеро признались, что конфликт разгорался на основе расовой дискриминации, семь человек сообщили, что основным мотивом стало их появление в определенном месте, три человека связала нападки с их местом жительства, а восемь рассказали, что причиной были религиозные, расовые или сексуальные причины.
Ведущий автор работы профессор Джонатан Шеферд уверен, что большинство конфликтов вызываются гневом, а его катализатором выступает алкоголь.
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