Эксперты назвали 25 лучших реклам 2018 года

Рейтинг из двадцати пяти лучших рекламных роликов 2018-го года был составлен экспертами тематического портала AdWeek. В списке присутствуют сразу три видео от американской технологической компании Apple.
Но на первом месте оказалась не "яблочная" реклама — лидерство (по версии экспертов AdWeek, конечно же) досталось рекламе от Nike — ролику под названием "Believe in something. Even if it means sacrificing everything" (Поверь во что-то, даже если для этого потребуется пожертвовать всем), в котором снялся популярный американский футболист Колин Каперник (смотрите видео ниже на странице).
Реклама от Apple заняла второе место — речь идет о рекламном ролике под названием Apple Welcome Home.
Яблочная корпорация отметилась в рейтинге еще двумя роликами — Share Your Gifts и Unlock. Ролик Unlock создали спецы студии Furlined, а два других являются результатом работы TBWAMedia Arts Lab.
Из интересных позиций рейтинга стоит отметить рекламную кампанию Greenpeace Canada под названием "Don't Suck the Life From Our Oceans" ("Не высасывай жизнь из наших океанов"), оформленную в виде серии эффектных фотографий.
Забавную рекламу сделали себе в гонконгском KFC — рекламная кампания "Hot and Spicy" обыгрывает схожесть между жареной курицей и пламенем, производимым взлетающим космическим кораблем. Выглядит просто, но привлекает внимание как надо.
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