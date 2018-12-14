Apple вложит 10 млрд долларов в центры обработки данных

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Американская технологическая корпорация Apple потратит около десяти миллиардов долларов на строительство новых центров обработки данных. Об инвестициях, которые будут сделаны в ближайшие пять лет, сообщили накануне официальные представители "Эппл".

Четыре с половиной миллиарда долларов будут инвестированы в новые ЦОДы в следующие пару лет. Как уточняют в Apple, новая информационная инфраструктура уже создается на территории сразу нескольких американских штатов — например, в Аризоне, Северной Каролине и Неваде. Центр обработки данных, построенный купертиновцами в Айове, готовится к открытию.

Инвестиции Apple позволят создать около двадцати тысяч рабочих мест на рынке труда Соединенных Штатов Америки. Правительство США, в течение последних лет последовательно давившее на Apple для того, чтобы компания увеличила объем инвестирования внутри страны, кажется, добилось своего.

Кроме ЦОДов, Apple откроет новую штаб-квартиру, расположенную в городе Остин (Техас). Строительство объекта обойдется "Яблоку" примерно в один миллиард долларов.

"Одна только штаб-квартира в Остине позволит создать около пяти тысяч рабочих мест, а ведь будут еще и новые офисы в разных городах — в частности, в Сиэтле, Калвер-Сити и Сан-Диего. Плюс, представительства Apple, уже существующие в Питтсбурге, Нью-Йорке и Бостоне, будут серьезно расширены", — отмечают в компании.