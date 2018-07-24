Исследование: Москва скупила больше всего сувениров во время ЧМ 

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Эксперты Avito проанализировали рынок сувениров для футбольных болельщиков в России во время Чемпионата мира. Оказалось, что на Москву пришлось 40% спроса на связанные с турниром товары, а 11 городов-участников приобрели их в три раза больше, чем вся остальная страна. При этом к концу мундиаля предложение товаров выросло в два раза, а спрос остался на уровне начала июня. Подробнее - в материале Planet Today.

Предложение и спрос на товары, посвященные Чемпионату мира по футболу, росли с начала июня до старта турнира. Интересный факт: после победы сборной России над Саудовской Аравией спрос перестал увеличиваться, а количество предложений при этом продолжало расти.

К концу мундиаля предложение достигло максимума и практически удвоилось относительно 1 июня, а спрос почти вернулся к первоначальному значению. Его пик наблюдался 28 июня – к этому времени Россия впервые в истории преодолела групповой этап.

По объему спроса абсолютным лидером стала Москва, набравшая 40%. Столица обошла не только другие 10 городов ЧМ вместе взятых, но и всю остальную Россию, на которую пришлось 25%. Санкт-Петербург расположился следом с 12%, а на третьем месте Самара – 7%. В городе на Волге прошло 6 встреч, включая матчи Уругвай – Россия и ¼ финала Швеция – Англия. На 11 городов ЧМ пришлось 75% спроса, что в 3 раза выше суммарного интереса в остальных регионах страны.

Средняя цена сувенира менялась на протяжении турнира. Максимума она достигла 2 июня (3 721 рубль), а минимума – 11 июня (2 266 рублей). Она выросла 1 июля, когда Россия обыграла Испанию, и стабильно сохраняла рост до 7 июля – в этот день Россия уступила Хорватии и выбыла из борьбы. Цена упала, но снова увеличилась в преддверии матча за 3 место и финала. В итоге она на 5% превысила первоначальную и составила 2 899 рублей.

Максимальная цена на сувениры выросла почти вдвое, увеличившись с 263 596 рублей 1 июня до 500 000 рублей 15 июля. Остановимся на самых популярных товарах.

Волк Забивака

Сувениры с официальным символом Чемпионата мира в России предлагались на Avito все чаще в ходе турнира и в конце их число более чем удвоилось. А спрос показал обратную динамику и к финалу потерял 10%.

Цена на Волка изменилась незначительно: с 247 рублей 1 июня до 271 рубля 15 июля.

Самым дорогим Забивака был 14 июня - в день матча открытия (272 рубля).

Кокошники

Спрос на кокошники резко вырос 19 июня, в день матча с Египтом. А 1 июля, в день игры с Испанией, телевидение показало трио увлеченных фастфудом болельщиков с кокошниками на голове. После этого спрос на национальный головной убор заметно вырос, предложение также продемонстрировало положительную динамику. К концу Чемпионата они прибавили около 10% относительно 1 июня.

Интересно, что минимум цены пришелся на день открытия - 1 799 рублей. Максимума она достигла 23 июня, перед матчем с Уругваем, составив 1901 рубль. Очевидно, трио в кокошниках заметно помогло цене подрасти.

В конце соревнования цена кокошника в 1 819 рублей почти совпала с первоначальной.

Футбольный мяч

Главным атрибутом футбола является, конечно же, мяч. Предложение росло и к концу мундиаля увеличилось почти на 20%. Спрос, напротив, снизился на 6%. Его рост заметен после победы России над Испанией 1 июля.

Цены на футбольные мячи тоже колебались. Встречаются как обычные мячи, так и те, которые могут пополнить самую коллекцию самого взыскательного болельщика.

Например, мяч с автографом лидера Аргентины Лионеля Месси за 80 000 рублей в Москве или с подписями игроков сборной Испании за 800 000 рублей в Адыгее. Футбольный снаряд с автографами российской команды продается в столице за 500 000 рублей.