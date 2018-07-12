В Ростуризме рассказали о существовании прообраза системы «все включено» в СССР

Формат курортно-санаторного отдыха, существовавший в Советском Союзе еще на заре его становления, был прообразом современной системы "все включено". Такое заявление сделал Олег Сафонов, руководитель Ростуризма.
"Стоит особенно акцентировать внимание на том, что система "все включено", а точнее, ее прообраз, существовал в СССР много десятков лет назад. Систему оздоровления, соответствующую этому стандарту, создали и начали развивать в Советском Союзе еще в двадцатых годах прошлого столетия", — цитируют Сафонова средства массовой информации.
В общем, если учесть тот факт, что мы стремительно приближаемся к двадцатым годам двадцать первого века, то стоит ожидать появления какого-нибудь памятного значка «Системе "все включено" — 100 лет!», которым будут награждать наиболее отличившихся деятелей отечественной туристической индустрии.
Система "все включено", как отметил Сафонов, начала активно внедряться заграничными курортами (например — турецкими) на протяжении девяностых годов прошлого века. Именно это система, как считается, и приманивает в Турцию огромные толпы туристов из постсоветских (и не только) стран.
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