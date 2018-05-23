СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России

Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России.
По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации".
"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", - приводит РБК слова представителя Ростуризма.
По данным издания, поручение рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории России было передано в Ростуризм департаментом туризма и региональной политики Минкультуры 21 мая. Свое решение Федеральное агентство по туризму предоставит до 4 июня, сообщает ТАСС.
По информации РБК, с инициативой ограничить деятельность сервиса на территории России в качестве ответа на антироссийские санкции ранее выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в Минкультуры в апреле.
Международный сервис онлайн-бронирования Booking.com принадлежит американской компании Booking Holdings.
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