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Эксперт оценил число российских последователей секты "Аум Синрике"*

Пятница, 06 Июля 2018 12:52
Эксперт оценил число российских последователей секты &quot;Аум Синрике&quot;* Фото из открытых источников

Японская религиозная секта "Аум Синрикё"*, причисляемая многими государствами мира к террористическим организациям, имеет последователей и среди жителей Российской Федерации — говорит религиовед Александр Дворкин, глава Российской ассоциации центров изучения религий и сект и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

 

Сегодня утром, напомним, в Японии казнили семерых экс-лидеров "Аум Синрикё"*, поэтому об экстремистской тоталитарной деструктивной секте активно заговорили все ведущие СМИ. В числе казненных, как сообщила японский министр юстиции Ёко Камикава, основатель организации Сёко Асахара.

 

"В РФ есть сектанты "Аум Синрикё", но оценивать их число очень трудно, потому что эта организация действует в глубоком подполье. То есть, даже люди, которые состоят в секте, мало что знают о ее устройстве — такая информация доступна только членам с высоким "уровнем посвящения"", — отмечает Дворкин, добавляя, что в российская "Аум Синрикё"* предположительно насчитывает от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

 

Секта "Аум Синрикё"* печально знаменита в связи с осуществленной ее последователями газовой атакой в метро Токио.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости секта
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