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Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё"

Пятница, 06 Июля 2018 08:23
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты &quot;Аум Синрикё&quot; Фото из открытых источников

В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK.

 

Также казнен бывший "военный министр" секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях организации в России, именно он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

 

Помимо Асахары и Хаякавы, повешены еще пять руководителей организации — Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ, сообщает РИА Новости.

 

Преступная секта

 

Секту "Аум Синрикё"* ("Учение истины АУМ"*) организовал Сёко Асахара (Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России.

 

В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, тринадцать человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

 

Суд и приговор

 

Всего были арестованы около 30 руководителей организации, тринадцати из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

 

Это было вызвано тем, что троим лидерам удалось скрыться, и полиция не теряла надежды их найти, а прокуратура — предъявить обвинения. Было необходимо снять с приговоренных показания по делам трех скрывающихся руководителей. Через 17 лет они их арестовали, а в 2015 году был объявлен последний приговор в отношении руководства секты.

 

Весной прошлого года приговоренных распределили по разным тюрьмам, что означает подготовку к приведению приговоров в исполнение. Сёко Асахару оставили в Токио, там же его и казнили. В последние годы он страдал деменцией, от него так и не удалось добиться внятных показаний, осужденный отказывался от встреч с семьей и адвокатами.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Япония
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