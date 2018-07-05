Эксперты назвали самые глупые мифы о выживании

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Медиапроекты, посвященные выживанию в условиях дикой природы, стали чрезвычайно популярными в последнее время, однако этот факт вряд ли способствует повышению уровня знаний, которые действительно помогут вам выжить в каких-нибудь джунглях — пишет Business Insider.

Телевизионные шоу о выживании не учат зрителей выживать — такой вывод сделали компетентные эксперты, ознакомившиеся с этими самыми шоу.

"Взять хотя бы такой распространенный совет, как отсасывание змеиного яда из места укуса. Это довольно-таки опасная практика, которая наверняка приведет к тому, что вы умрете только быстрее, так как яд попадет в ваш желудочно-кишечный тракт. А если яд из вашей раны будет отсасывать кто-то другой, то в лесу будут лежать, соответственно, два трупа", — говорят специалисты.

Еще один очень плохой совет — притвориться мертвым при встрече с агрессивным диким медведем. В этом случае медведь вас точно убьет.

Не менее глупо выглядит миф, согласно которому акулу можно отпугнуть, если ударить ее в нос. Авторы этого мифа, вероятно, перепутали нос акулы с носом собаки. Потому что акула может таранить своим носом небольшие суда, не чувствуя при этом сколько-нибудь ощутимого дискомфорта, а ваш удар ее только раззадорит.