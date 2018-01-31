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Эксперты раскрыли правила выживания в России

Среда, 31 Января 2018 10:25
Эксперты раскрыли правила выживания в России Фото из открытых источников

Сотрудники Департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" изучили "правила выживания", о которых граждане Российской Федерации рассказывают своим детям.

 

Ученые, в частности, провели опрос среди почти шести десятков женщин, средний возраст которых составил тридцать восемь лет. Женщин спрашивали о жизненных советах, которые они сами когда-то получали от представителей старшего поколения, а также о советах, которые они дают собственным наследникам.

 

"Выяснилось, что большая часть респондентов — это люди, уверенные в том, что жизнь будущих поколений будет менее сложной и опасной. У старшего поколения сформировалась "ментальность выживальщиков", однако у современной молодежи уже совсем другие жизненные установки", — отмечают авторы социологического исследования.

 

"Ментальность выживальщика" — это жизненная парадигма, при которой основное значение приобретает принцип "выжить здесь и сейчас", сдвигающий в сторону все остальное, то есть, например, этику, жизненную перспективу и профессиональные навыки.

 

Современные родители пытаются навязать своим детям какие-то более гуманные и ориентированные на процветание социума установки. Что, безусловно, не может не радовать.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости выживание

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