Среда 04 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Роскачество назвало признаки идеального арбуза

Роскачество назвало признаки идеального арбуза

Среда, 04 Июля 2018 12:10
Роскачество назвало признаки идеального арбуза Фото из открытых источников

Существует ли вообще идеальный арбуз? И если да, то как отличить его от обычных арбузов, не претендующих на идеальность? Эксперты Роскачества, задавшиеся этими философскими вопросами, разработали целый свод рекомендаций, которые помогут россиянам выбрать если и не идеальный, то, по крайней мере, качественный арбуз.

 

Выбирая арбуз, следует придерживаться нескольких довольно нехитрых правил. Начать стоит с внешнего вида арбуза, потому что встречают, как известно, по одежке, а арбузы в этом плане не исключение.

 

"Качественный плод должен производить хорошее впечатление при беглом внешнем осмотре. Он должен выглядеть целостным, чистым, свежим и в целом положительным. Рубцы, дефекты, трещины, влага — признаки некачественного арбуза, который следует обходить стороной", — говорят эксперты, съевшие не одну сотню арбузов.

 

Стебель хорошего арбуза не должен быть длиннее пяти сантиметров. Если у вас есть возможность оценить мякоть плода, то убедитесь в том, что в ней нет пустот, а семена являются зрелыми.

 

Помните о том, что приобретенный арбуз необходимо самым тщательнейшим образом вымыть перед употреблением (это правило почему-то часто игнорируется).

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости арбуз
Главное за сутки
СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы…
ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России. 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), напоминает ТАСС. В этот же день в…
Россию обязали выплатить долг СССР Россию обязали выплатить долг СССР Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. «В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против…
Читайте также
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Принято считать, что кофеин вредит сердцу, но на самом деле это не так — немецкие ученые выяснили, что если употреблять четыре порции кофе в день, то сердце и сосуды только…
Ученые применили вирус для лечения считавшейся неизлечимой опухоли мозга Ученые применили вирус для лечения считавшейся неизлечимой опухоли мозга Агрессивная форма рака мозга, которую медики считали неизлечимой в принципе, была побеждена при помощи особым образом модифицированного вируса полиомиелита. Об уникальном медицинском случае сообщает издание The New England Journal of…
Ученые объяснили женщинам, почему заниматься секcом лучше в носках Ученые объяснили женщинам, почему заниматься секcом лучше в носках Носкам, как уверены женщины в своем подавляющем большинстве, нет места в постели — считается, что этот предмет одежды никак не способствует cексуальному желанию и вместо возбуждения может вызвать лишь раздражение…
Тема дня
Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны

Стратегия Дональда Трампа, который с помощью угроз, санкций, тарифов и дипломатического давления на ...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.