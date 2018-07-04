Роскачество назвало признаки идеального арбуза

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Существует ли вообще идеальный арбуз? И если да, то как отличить его от обычных арбузов, не претендующих на идеальность? Эксперты Роскачества, задавшиеся этими философскими вопросами, разработали целый свод рекомендаций, которые помогут россиянам выбрать если и не идеальный, то, по крайней мере, качественный арбуз.

Выбирая арбуз, следует придерживаться нескольких довольно нехитрых правил. Начать стоит с внешнего вида арбуза, потому что встречают, как известно, по одежке, а арбузы в этом плане не исключение.

"Качественный плод должен производить хорошее впечатление при беглом внешнем осмотре. Он должен выглядеть целостным, чистым, свежим и в целом положительным. Рубцы, дефекты, трещины, влага — признаки некачественного арбуза, который следует обходить стороной", — говорят эксперты, съевшие не одну сотню арбузов.

Стебель хорошего арбуза не должен быть длиннее пяти сантиметров. Если у вас есть возможность оценить мякоть плода, то убедитесь в том, что в ней нет пустот, а семена являются зрелыми.

Помните о том, что приобретенный арбуз необходимо самым тщательнейшим образом вымыть перед употреблением (это правило почему-то часто игнорируется).