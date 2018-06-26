Эксперты "Роскачества" назвали регионы с лучшим хлебом

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Эксперты автономной некоммерческой организации "Российская система качества" решили проверить качество хлеба, реализуемого в разных регионах Российской Федерации. Об итогах соответствующей проверки "Роскачества" пишет информационный ресурс inforeactor.ru

По данным сайта, исследование в целом завершилось уверенной победой хлеба, который в России в основном является весьма качественным — в восьмидесяти шести процентах случаев дотошные эксперты не смогли выявить никаких нарушений в качестве продукции, а в тридцати двух процентах случаев проверяемый хлеб был даже более качественным, чем подразумевают действующие государственные стандарты.

И тем не менее, жителям некоторых российских регионов доступен более качественный хлеб, чем жителям остальных — повезло, в частности, населению Саратовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.

Не особенно отстает и хлебобулочная промышленность Ленинградской, Тамбовской и Челябинской областей, а также Владимирской области и Краснодарского края.

И замыкают список регионов-лидеров по качеству хлеба Тульская, Вологодская, Кировская и Ростовская области, Пермский край и город Санкт-Петербург.