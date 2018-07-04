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Австралиец нашел бутылку с посланием с тихоокеанского острова

Среда, 04 Июля 2018 11:29
Австралиец нашел бутылку с посланием с тихоокеанского острова Фото из открытых источников

Бутылка с запиской, найденная жителем Австралии на пляже острова Лонг, была отправлена с атолла Бора-Бора, расположенного в Тихом океане. То есть, бутылке, как сообщает UPI, удалось преодолеть шесть тысяч километров.

 

"Я шел по пляжу и обратил внимание на закупоренную бутылку, внутри которой что-то было. Я открыл ее и достал записку и один американский доллар", — рассказывает австралиец Чарлтон Крэггс, работающий на острове Лонг.

 

В записке, которую австралийцу "доставила" бутылочная почта, было отмечено, что послание отправил гражданин Канады по имени Том Лав, когда отдыхал на атолле Бора-Бора. При этом, бутылка была брошена канадцем в воду в начале 2016-го года, то есть, ей понадобилось два с половиной года, чтобы добраться до Лонга.

 

Мужчина, отправивший бутылку в далекое путешествие, просил связаться с ним в случае обнаружения "почты", так что австралиец выполнил просьбу и вышел на связь к отправителю послания.

 

"Это просто невероятно! Я отправил несколько посланий в бутылках, но это первый ответ, который я получил! Просто чудо какое-то! Бутылочная почта действительно работает!", — прокомментировал случившееся Том Лав.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости послание
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