Большая белая акула напала на серфера и "подарила" ему свой зуб

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Огромная белая акула, напавшая на серфера из Австралии, оставила в его доске свой внушительных размеров зуб. Об удивительном случае сообщили австралийские СМИ.

Мужчина, который чудом уцелел после встречи с грозным подводным хищником, катался на кайтсерфе у побережья населенного пункта Баллина, что на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс. В какой-то момент серфер привлек внимание большой белой акулы, которая, особо не раздумывая, просто атаковала доску мужчины.

Однако серфер был так увлечен своим занятием, что даже не заметил смертоносного хищника.

"Я подумал, что это черепаха или что-то такое. И только когда я оказался на берегу и посмотрел внимательно на свою доску, то понял, что меня чуть было не съела акула. Потому что в доске торчал огромный акулий зуб", — рассказывает мужчина.

Специалисты, которым серфер показывал "подаренный" ему зуб, подтвердили, что это действительно зуб большой белой акулы. Этот хищник представляет собой колоссальную опасность для человека. При этом, большие белые акулы довольно часто нападают на серфингистов — просто потому, что рыбы путают доски для серфинга с добычей.