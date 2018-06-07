Четверг 07 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Большая белая акула напала на серфера и "подарила" ему свой зуб

Большая белая акула напала на серфера и "подарила" ему свой зуб

Четверг, 07 Июня 2018 10:38
Большая белая акула напала на серфера и &quot;подарила&quot; ему свой зуб Фото из открытых источников

Огромная белая акула, напавшая на серфера из Австралии, оставила в его доске свой внушительных размеров зуб. Об удивительном случае сообщили австралийские СМИ.

 

Мужчина, который чудом уцелел после встречи с грозным подводным хищником, катался на кайтсерфе у побережья населенного пункта Баллина, что на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс. В какой-то момент серфер привлек внимание большой белой акулы, которая, особо не раздумывая, просто атаковала доску мужчины.

 

Однако серфер был так увлечен своим занятием, что даже не заметил смертоносного хищника.

 

"Я подумал, что это черепаха или что-то такое. И только когда я оказался на берегу и посмотрел внимательно на свою доску, то понял, что меня чуть было не съела акула. Потому что в доске торчал огромный акулий зуб", — рассказывает мужчина.

 

Специалисты, которым серфер показывал "подаренный" ему зуб, подтвердили, что это действительно зуб большой белой акулы. Этот хищник представляет собой колоссальную опасность для человека. При этом, большие белые акулы довольно часто нападают на серфингистов — просто потому, что рыбы путают доски для серфинга с добычей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости акула
Главное за сутки
При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек Жертвами взрыва на востоке Багдада в среду вечером стали 10 человек, более 90 получили ранения, сообщают РИА новости со ссылкой на сообщение представителя министерства здравоохранения Ирака. "Окончательное число раненных в…
Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в случае реальной войны между Россией и Украиной, последняя была бы оккупирована в течение считанных дней. Соответствующее мнение Расмуссен, который ныне…
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын просил о саммите "на коленях" Адвокат Трампа: Ким Чен Ын просил о саммите "на коленях" Рудольф Джулиани, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, заявил, что лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын просил о проведении корейско-американского саммита "на коленях". По данным аналитического агентства…

Читайте также
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Специалисты в области диетологии поделились советами, которые помогут сидящим на диете людям преодолеть чувство голода, заставляющее нарушить все данные себе обещания и сорвать диету. Основное правило довольно простое — необходимо…
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию Аборт не создает повышенный риск возникновения депрессии — утверждают ученые из Дании, которые как следует сосредоточились на этом вопросе. Соответственно, все пропагандистские заявления, согласно которым аборт может серьезно пошатнуть психическое…
Фото
Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.