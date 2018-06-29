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Россия оказалась одной из самых опасных стран мира

Пятница, 29 Июня 2018 12:35
Россия оказалась одной из самых опасных стран мира Фото из открытых источников

Эксперты организации Institute for Economics and Peace составили рейтинг из 163 государств, которые рассортировали от самых безопасных к самым опасным. Россия заняла в этом рейтинге 154 место.

 

Рейтинг Global Peace Index 2018 учитывает массу параметров — в частности, уровень криминала, число терактов, количество оружия на руках у населения, степень коррупции, количество находящихся за решеткой граждан, число убийств, и так далее.

 

Плохие отношения со странами Запада, развитый рынок экспорта оружия, а также огромное количество заключенных, сделали Россию одной из десяти самых опасных в мире стран. В 2017 году, как необходимо отметить, Российская Федерация занимала 151 строку рейтинга, то есть, как видим, за прошедший год страна стала лишь еще более опасной.

 

Украина занимала 152 строку в 2017, но теперь поднялась на две позиции.

 

А вот самым безопасным государством организация Institute for Economics and Peace признала Исландию, в которой, например, очень низкое число убийств — 1.8 на 100 тысяч человек. Чуть более опасно (но все равно в целом безопасно) в Новой Зеландии и Австрии, которые заняли второе и третье место, соответственно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Россия
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