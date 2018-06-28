Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа‍

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передают РИА Новости.
Он отметил, что согласование мероприятия началось "довольно-таки давно" и проходило по закрытым каналам. Ушаков пообещал объявить время и место переговоров завтра.
При этом помощник президента уточнил, что саммит пройдет в третьей стране.
Ушаков отметил, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.
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