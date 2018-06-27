Французские мясники просят защитить их от агрессии веганов

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Веганы, которые систематически нападают на мясные лавки и в целом ведут себя чрезмерно агрессивно, должны быть остановлены — считают французские мясники, направившие открытое письмо главе министерства внутренних дел Франции.

В письме, которое председатель Конфедерации производителей мясной продукции Франции Жан-Франсуа Гийар передал начальнику французского МВД Жерару Коллону, мясники жалуются на растущую агрессию со стороны веганов, которые устраивают неуместные акции в мясных магазинах, а также в целом угрожают мясной индустрии.

"Активисты, которые обливают мясные лавки бутафорской кровью, а также проводят другие показательные акции, ведут себя слишком агрессивно. Очевидно, что эти граждане пересекают черту, когда пытаются навязать тот образ жизни, который они считают нормальным, всем остальным. Французской мясной индустрии, неспособной противостоять новой для нее угрозе, очень нужна помощь силовых органов и правительства", — говорит Жан-Франсуа Гийяр.

Веганы — люди, которые отказываются от употребления любой пищи животного происхождения и выступают против эксплуатации животных в любом виде, то есть, например, агитируют против натурального меха, кожи, шерсти и шелка. Представители этой идеологии часто ведут себя довольно агрессивно.