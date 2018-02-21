Веганка, заявившая об "излечении от рака", умерла от рака

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Видеоблогер из Соединенных Штатов Америки Мари Джонсон, заявившая, что ей удалось излечиться от рака и избавиться от нетрадиционной ориентации при помощи веганства, умерла от того самого рака, который ей якобы удалось преодолеть. Об этом рассказала племянница покойной, Лиз.

"Моя тетя умерла прежде всего потому, что ее мать, которая, конечно же, действовала из лучших побуждений, заставила ее отказаться от веганства. Она так настойчиво предлагала Мари мясо, что в какой-то момент та просто сдалась и перестала быть веганом. Итог — смерть", — говорит девушка в ролике, который был опубликован на YouTube-канале Liz & Mari (смотрите видео ниже).

Лиз уверена, что если бы ее тетя Мари продолжала придерживаться веганской диеты и сыроедения, то не умерла бы от рака. Сама тетя, что интересно, просила племянницу удалить то видео, в котором говорилось о веганстве, как о потенциально эффективном лекарстве от рака.

"Но я не буду удалять тот видеоролик! Просто потому, что я до сих пор уверена, что веганство реально может победить рак. Моя тетя сдалась и умерла, но это не ее вина, просто так получилось. Но это не повод отказываться от веганства и сыроедения. Вот так-то!", — добавляет Лиз.